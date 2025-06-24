صناع فيلم فرقة الموت لـ أحمد عز في المجر.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - كشف الفنان علي صبحي، عن استئناف تصوير فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، بعد فترة من التوقف، وذلك تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2026، لاسيما وأنّ هذا المشروع استغرق في تنفيذه فترة طويلة، تجاوزت العامين ونصف العام، إذ توقف أكثر من مرة، لانشغال أبطال العمل بمشاريع فنية أخرى، حتى وضعت الشركة المنتجة خطة زمنية لإنجاز المشاهد المتبقية منه حتى شهر سبتمبر المقبل كحد أقصى.

علي صبحي يوثق رحلته إلى بودابست برفقة خالد كمال

وسافر صُنّاع فيلم "فرقة الموت" إلى مدينة بودابست بالمجر، لتصوير عددٍ من المشاهد هناك، وذلك حسبما أوضح علي صبحي، قبل قليل، حيث نشر عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام"، صورة تجمعه بالفنان خالد كمال، من داخل الطائرة، وعلق عليها بقوله: "إلى بودابست.. فرقة الموت".

الفنان علي صبحي برفقة خالد كمال- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب الفنان على صبحي بإنستغرام

أبطال فيلم "فرقة الموت"

فيلم "فرقة الموت" من بطولة: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاء الديب.

وينتمي "فرقة الموت" إلى الأفلام التاريخية، حيث تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، إذ يُجسد آسر ياسين دَور خُط الصعيد، ويُكلف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه؛ فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

آخر مشاركات علي صبحي السينمائية

جاءت آخر مشاركات علي صبحي السينمائية من خلال فيلم "سيكو سيكو" والذي حقق إيرادات مرتفعة منذ طرحه بموسم أفلام عيد الفطر الماضي، وينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية.

ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلٌّ من: باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.



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