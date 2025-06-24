نانسي عجرم تعلن تأجيل طرح ألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن تأجيل طرح ألبومها الجديد رغم انتهائها من تسجيل كافة أغانيه وجاهزيته للإطلاق، حيث كشفت نانسي عن أسباب هذا القرار المفاجئ بالنسبة لجمهورها، وذلك على هامش احيائها حفلاً غنائياً في مهرجان موازين إيقاعات العالم بدورته الـ 20، كما تحدثت عن تواجدها في المهرجان بعد غياب سنوات.

سبب تأجيل نانسي عجرم لألبومها الجديد

وكشفت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية أثناء حفلها في مهرجان موازين بأنها انتهت من كافة تفاصيل الألبوم وأصبح جاهز بالفعل ولكنها قررت تأجيله بسبب الظروف الموجودة بالعالم العربي قائلة: "حاليا نحن نمر بظروف ليست جيدة وإن شاء الله يكون فيه سلام، لا أعرف كيف ولكن لابد من وجود طريقة لذلك".

وأكدت نانسى عجرم أنها لا تطرح ألبوم جديد كل سنة وإنما كل أربع أو خمس سنوات ولذلك لأنها تريد أن تطرحه في أفضل الظروف موضحة: "بكون حريصة أن الألبوم يُطرح خلال ظروف جيدة وصحية حتى يحصل على حقه، وأنا أجلته بضعة أيأم أو بضعة أسابيع على حسب الظروف واستقرار الأوضاع".

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حفل نانسي عجرم في مهرجان موازين

أما عن حفلها في مهرجان موازين فعلقت نانسي عجرم، قائلة: "كنت مشتاقة للمغرب وآخر مرة جيت فيها كانت 2018، ولكن المغرب على طول في البال والقلب، وكنت مشتاقة لـ تفاعل الجمهور المغربي، ويا رب أكون قدرت ألبي كل الأغاني لأني كنت محتارة أغني ليهم إيه، غنيت اللي كنت محضراه واللي طلبوه وكان في أغاني طلبوها تاني ولكن الوقت مكنش مساعدني".

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يذكر أن نانسي عجرم قد أشعلت أجواء مهرجان موازين إيقاعات العالم، بحضور الألاف من المعجبين وقدمت نانسي مجموعة من أبرز أغانيها التي شكلت علامات فارقة في مسيرتها الفنية، مثل "ورانا إيه"، "أطبطب"، "بدنا نولع الجو"، وباقة من متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية، ولم تقتصر الأجواء على الغناء فقط، بل تفاعلت نانسي بشكل كبير مع الجمهور.

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