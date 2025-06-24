مصممو فستان زفاف الأميرة ديانا أطلقوا عليها اسم حركي.. تعرفيِ عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - مر ما يقرب من 43 عاماً على حفل الزفاف الملكي الأسطوري للأميرة ديانا والأمير تشارلز آنذاك، والذي أُقيم في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحضره 3500 مدعو، وشاهده على التلفزيون أكثر من 750 مليون شخص، ورغم مرور كل هذه السنوات، إلا أن الجمهور لم ينسَ حتى الآن فستان الزفاف الأيقوني للأميرة الراحلة، الذي تم تصميمه على يد ديفيد واليزابيث مانويل. وفي فيلم وثائقي يصدر قريباً ستكشف إليزابيث بعض الأسرار التي تخص هذا الفستان.

ما سر لقب ديبورا كورنوال الذي أُطلق على الأميرة ديانا؟

Embed from Getty Images

كانت صناعة فستان زفاف الأميرة ديانا حينها أمراً سرياً للغاية، وكانت توجد أوامر صارمة للزوجين البريطانيين؛ ديفيد وإيمانويل تحذر نشر أو تسريب أي معلومات تخص الفستان، لذا في محاولة للحفاظ على سريتهم والقضاء على أي فرصة لتسرب التصميم، كان مصممو الفستان وموظفوهم يستخدمون اسماً مستعاراً عند الإشارة إلى الأميرة ديانا، وهذا ما تم الكشف عنه في فيلم وثائقي جديد بعنوان "أسرار فستان زفاف ديانا"، والذي سيتم بثه على الهواء مباشرة على "القناة الخامسة" في التاسعة مساء بتوقيت المملكة المتحدة في 28 يونيو.

"ديبورا كورنوال" هو اللقب الذي أُطلق على الأميرة ديانا وعلى فستانها كذلك من قِبل مصممي الفستان، وكانت ديانا حينها ينسب إليها لقب "دوقة كورنوال" بالتبعية لأن الملك تشارلز حينها كان ولي عهد بريطانيا، وكان يحمل لقب "أمير ويلز" و"دوق كورنوال" وهي أخذت ذات اللقبين.

والجدير بالذكر أن "كاميلا باركر" بعد زواجها من تشارلز عام 2005، أُطلق عليها لقب "دوقة كورنوال" لسنوات قبل أن تصبح "الملكة كاميلا" بعد تولي الملك تشارلز العرش.

قد ترغبين في معرفة.. ليست كاميلا.. مَن الشخص الذي اعتقدت الأميرة ديانا أنه دمر زواجها؟

خطة محكمة لضمان سرية شكل فستان زفاف الأميرة ديانا

Embed from Getty Images

وقالت إليزابيث إيمانويل في لقاء لها، تحدثت خلاله عن الوثائقي المرتقب: "عندما بدأنا برؤية ديانا، كنا على دراية تامة بالجوانب الأمنية، فقررنا تسميتها ديبورا. وأطلقنا عليها اسم ديبورا كورنوال".

وحرصا كل من إليزابيث وديفيد إيمانويل، على إحباط الصحفيين الفضوليين، والأشخاص الذين كانوا يحاولون معرفة المزيد عن الفستان، كما عيّن الزوجان حارسي أمن، بيرت وجيم، يتناوبان على حراسة المكان.

كما كانا يضعان عيناتٍ مختلفة من القماش في صناديق القمامة، أملاً في إحباط أي صحفي قد يغريه البحث في القمامة، وكشفت إليزابيث أن بعض الصحفيين عرضوا على الموظفين مبالغ مالية ضخمة مقابل الكشف عن معلومات حول فستان الزفاف.

للمزيد من الأخبار.. أبرز الفساتين الأيقونية التي ارتدتها الأميرة ديانا.. لكل زي حكاية

فستان احتياطي

شملت الإجراءات الاحترازية الأخرى تجهيز فستان زفاف ثانٍ، تحسباً لكشف الأول أو حدوث مكروه له. وكانت قد كشفت مجلة "بيبول" قصة ذلك الفستان في أبريل 2024، عندما كشفت إليزابيث عن نسخة مكتملة منه.

وقالت إليزابيث حينها: "كنتُ متوترة بعض الشيء، وفكرتُ ماذا لو اقتحم أحدهم المنزل وسرق الفستان، أو انسكب شيء ما، أو اندلع حريق، أو سُرق، لذا فكرتُ: سأصنع فستاناً احتياطياً".

فستان استثنائي في وقت استثنائي

Embed from Getty Images

وفي الفيلم الوثائقي الجديد، تتذكر إليزابيث اليوم الذي اتصلت فيه ديانا بالصالون وطلبت منهما صنع الفستان، وقالت المصممة الشهيرة: "لم نصدق أنفسنا من السعادة".

ومنذ تلك المكالمة عكف الزوجان والموظفون لصنع الفستان، وأكملت إليزابيث حديثها قائلة: "في أحد الأيام، أرادت ديانا دخول غرفة العمل، وأرادت رؤية الجميع وشكرهم، وأتذكر حينها أنهم كادوا يبكون".

وتابعت: "لا أستطيع أن أُصدق أننا نجحنا في صنع الفستان بتلك المساحة الصغيرة. كان فستاناً استثنائياً في وقت استثنائي بالتاريخ".

وتقول إليزابيث، التي أنشأت مؤخراً استوديو خاصاً بها لتصميم الملابس التي ترتديها بعض المغنيات مثل مادونا، وشير، وريتا أورا، وكورتني لوف: "لقد غيرت ديانا حياتي حقاً منذ ذلك الحين".

إليكِ هذا الخبر: كيت ميدلتون وميغان ماركل استعارتا الكثير من مجوهرات الأميرة ديانا ما عدا تاج زفافها.. لماذا؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».