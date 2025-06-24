صبا مبارك بإطلالة لافتة وتعلق: عمري ما كنت فتاة وردية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور جديدة من رحلتها إلى العاصمة التركية إسطنبول، حيث تواجدت هناك خلال الأيام الماضية للمشاركة في حفل دعائي لإحدى الماركات العالمية، حيث ظهرت "صبا" في الصور بإطلالة عفوية وناعمة ولافتة في نفس الوقت.

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالتها

نشرت صبا مبارك الصور على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وخطفت الأنظار بإطلالتها التي ارتدت فيها فستاناً أوف شولدر قصيراً باللون الفوشيا، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي، وعلقت "صبا" على الصور قائلة: "لم أكن فتاةً ورديةً أبداً ولكن مرحباً"، لتنال إعجاب الآلاف من متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تُشيد بجمالها الهادئ وإطلالتها العفوية.

إطلالة جديدة للفنانة صبا مبارك- الصورة من حسابها الخاص بإنستغرام

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سبب اعتذار صبا مبارك على "وتر حساس 2"

يُذكر أن صبا مبارك تصدرت الترند قبل أيام بعد إعلان اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" الذي يتم التحضير له لبدء تصويره منتصف يوليو المُقبل لعرضه في سبتمبر 2025، حيث كشفت عن الأسباب التي حالت دون استكمال العمل كما وجهت "صبا" رسالةً إلى الفنانة غادة عادل التي تعاقدت على بطولة العمل بدلاً منها جاء نصها: "متأكدة كالعادة هتعملي مسلسل حلو وناجح ومبروك لأختي وحبيبتي".

وهنأت صبا مبارك صناع الجزء الثاني من "وتر وحساس" خلال منشور عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها بموقع "إنستغرام" كتب فيه: "حبايبي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وعلشان الأسئلة الكتير، أنا طبعاً بحب وتر حساس، ونفسي المشروع يفضل مكمل بنجاح كبير، وللأسف إني مرتبطة بأكثر من عمل قادم من السنة إللي فاتت، تنسيق الوقت مع هذه الارتباطات كان مستحيلاً، ودا السبب إللى مخلانيش أعرف أكمل الجزء الجديد".

مسلسل "220 يوم".. عمل منتظر لـ صبا مبارك

يُذكر أن صبا مبارك تنتظر عرض أحدث أعمالها الدرامية؛ مسلسل "220 يوم"، المكوّن من 15 حلقة على منصة "شاهد"، نهاية شهر يونيو الحالي، حيث تتقاسم بطولته مع كريم فهمي، ويُشارك في العمل كلٌّ من: علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، بسنت أبوباشا، لينا صوفيا، ميرا دياب، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.

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مسلسل "220 يوم" دراما نفسية عاطفية مشوقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذين تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختباراً مفاجئاً يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.



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