أيتن عامر تعلن الصلح مع طليقها وإسدال الستار على نزاعاتهما

تعليق طليق أيتن عامر بعد تصالحهما

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أيتن عامر تنفي زواجها من المنتج أحمد الجنايني

أيتن عامر حاضرة في دراما رمضان 2025 بمسلسلين

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - أعلنت الفنانةالصلح مع طليقها مدير التصويروذلك من أجل توفير بيئة صحية لأبنائهما بعد فترة من التوتر بينهما، ليسدل الثنائي الستار على الخلافات والنزاعات التي وصلت ساحات القضاء على مدار العامين الماضيين، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انتشار شائعة زواج أيتن عامر من المنتج أحمد الجنايني.كشف مدير التصوير، عن تصالحه مع طليقته أيتن عامر، من خلال نشر صورة تجمعهما برفقة أبنائهما على حسابه بموقع "إنستغرام" معلقاً: "وجود الأب والأم في حياة أولادهما مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم أن الأولاد يفضلوا دايماً مرتاحين ومبسوطين، عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة ويارب نفضل دايماً في سلام ووفاق".وأعادتمشاركة منشور زوجها السابق وعلقت عليه قائلة: "شكراً يا عز جداً وأنت فعلاً عندك حق، ويا رب تفضل دايماً مصلحة الأولاد هي همنا الأول".يذكر أنانفصلت عن زوجها مدير التصويرفي شهر سبتمبر من عام 2022 بعد 6 سنوات زواج، حيث احتفلا الثنائي بزفافهما في شهر يونيو من عام 2016 خلال حفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين، وأسفرت زيجتهما عن إنجاب طفلين الأولى تدعى أيتن والثاني يوسف.يمكنكِ قراءة.. أول تعليق من جوري بكر لـ الخليج 365 بعد تصالحها مع طليقهاوانتشرت الأسبوع الماضي شائعة زواجمن المنتج أحمد الجنايني، ولكن سرعان ما نفت أيتن هذه الأنباء، وكتبت في منشور عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً غير دقيقة تتعلق بي".وتابعت أيتن عامر: "وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تماماً من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد".يذكر أنشاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلين الأول هو: "" من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.كما قدمتبطولة المسلسل المصري الإماراتي ""، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا وحصة الفلاسي، ومن مصر أيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»