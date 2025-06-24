تطور جديد في أزمة منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.. إليكم التفاصيل

إلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية

دعوى لعزل مصطفى كامل من منصبه ‏

هيفاء وهبي تشارك في الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

‏"ولاد المحظوظة" عمل منتظر لـ هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - تطور جديد في أزمة منع الفنانة، من الغناء في مصر، وفقًا للقرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى ‏كامل، في مارس الماضي، حيث أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية من منع هيفاء وهبي وتقرر بعودتها ‏للغناء وإقامة الحفلات الغنائية في مصر.أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من ‏الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.وطالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنعمن إحياء الحفلات، واعتبرته تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية ‏التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار ‏قضائي.وفي سياق القضية، دعا الدكتورإلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه.‏ وقال سامح إن قرار منع الفنانةالصادر في 16 مارس الماضي، جاء رضوخًا لحملات متشددة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعد – بحسب تعبيره – اعتداءً فجًّا على الفنانين وحرية الإبداع.كما اتهم النقابة بإلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني ‏وثقافي، بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية.وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى ‏تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.‏يمكنك قراءة.. تفاصيل منع هيفاء وهبي من الغناء في مصرطرحت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" الأغنية الدعائية الرسمية بعنوان "يا أحمد" يوم السبت الماضي 21 يونيو، في خطوة تسبق عرض ‏الفيلم المقرر في 2 يوليو القادم.الأغنية تؤديها النجمتانوبوسي، وهي أول تعاون غنائي بينهما، بمشاركة أحمد السقا وأحمد الفهمي وذلك ضمن الحملة ‏الدعائية للفيلم المنتظر، كُتبت الأغنية بواسطة منة عدلي القيعي، ولحّنها أحمد طارق يحيى، بينما تولى الإنتاج حمدي بدر.‏وتترقب الفنانةعرض فيلم "ولاد المحظوظة" في الفترة المقبلة حيث تجسد بالفيلم شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر ‏بالعديد من المواقف الكوميدية، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد ‏الكيلاني، كريم عفيفي والعمل من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.‏للمزيد.. المشاهد الأولى لهيفاء وهبي من فيلم ولاد المحظوظة تمهيداً لطرحه قريباًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»