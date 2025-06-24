إليكم أحدث أعمال مهى فتوني الفنية.. "أجمل فرحة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية مهى فتوني احدث اعمالها الفنية و هي اغنية جديدة تحمل إسم "أجمل فرحة"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "أجمل فرحة" من كلمات أحمد العزب، ألحان الراحل محمد عبد المجيد، توزيع و تأليف فواصل موسيقية هشام البنا، ميكس و ماستر محمد مجدي.

و تقول كلمات الأغنية: "

أنا كان ليا دعوه زمان ألاقي الخير

لقيتك جنبي وسط حياه بتوجعنى

ف قربك بس أقدر أقول بإنى بخير

ف حضن أمان يساع الدنيا ويساعنى

يا سلام

دى لسه الدنيا بتحقق لناس أحلام

وراحلك قلبي يا حبيبي وسابنى قوام

ياريتك جيتلي من بدري

ياريت يكمل معاك عمرى

يا أجمل فرحه جاتلي ف يوم من الايام

سمايا بطولها وانا جنبك وبنسي الناس

لقيت نفسي ومكانى حبيبي جوا عينيك

ولا آحتاج حاجه م الدنيا راضيتنى خلاص

مونس عمرى دا إنت العمر نور بيك



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