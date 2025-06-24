NASA تطلب هذه الخدمة الصعبة من إيلون ماسك مقابل مليار دولار!

ميرنا وليد - بيروت - قدّمت شركة NASA شيكًا بقيمة مليار دولار لإخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بنجاح.

استعانت NASA بشركة سبيس إكس في صفقة ثابتة بقيمة مليار دولار تقريبًا لبناء مركبة أمريكية لإخراج محطة الفضاء الدولية من المدار، والتي ستلتحم بمحطة الفضاء الدولية عام 2029.

ستقود المركبة المركبة، التي يبلغ وزنها 450 طنًا متريًا وطولها ملعب كرة قدم، المحطة إلى هبوط مُتحكّم فيه فوق المحيط الهادئ النائي عام 2030، مما يُجنّب خطر اصطدام الحطام بالمناطق المأهولة بالسكان.

بعد ثلاثة عقود في المدار واستثمارات متعددة الجنسيات بلغت قيمتها حوالي 150 مليار دولار، فإنّ انتشار الشقوق الهيكلية وتزايد متطلبات الصيانة يجعلان من قرار إخراج المحطة من المدار القرارَ الصائب.

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