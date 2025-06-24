مي عمر تشبه أميرة عربية في أحدث إطلالتها من تونس

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عمر أنظار متابعيها، في أحدث إطلالاتها عليهم من تونس، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بفستان ابيض رائع ذات تصميم تونسي أبرزت من خلاله أنوثتها و جمالها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت خطفت مي عمر الأنظار، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، واختارت فستاناً أنيقاً من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.
الفستان أبيض اللون، تميز بتنورته المزينة بتطريزات ناعمة من الريش.
واعتمدت مي عمر مكياجًا هادئًا بألوان النيود لإبراز ملامح وجهها، وتسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.
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