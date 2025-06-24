بأجواء من الحماس.. ميرنا نور الدين تمارس هذه الرياضة الخطيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين مقطع فيديو مميز عبر حسابها الخاص مع متابعيها، ظهرت فيه اثناء قيامها برياضة خطرة جداً، حيث كانت تمارس القفز بالمظلات من الطائرة، وظهر على زجهها ملامح الحماس و الفرح أثناء ادائها تلك الحركة.



و في وقت سابق، كشفت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين تفاصيل مثيرة من كواليس تصوير مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أن مشاهد الضرب مع الممثل أحمد العوضي كانت واقعية تمامًا، وتسببت لها بإصابة حقيقية.

وفي لقائها الإذاعي عبر برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة "الراديو 9090"، قالت ميرنا:

"ناس كتير فاكرة إن أحمد العوضي مابيضربش بجد، بس الحقيقة إنه بيضرب فعلاً، وعنده تكنيك قوي، بس في مشهد ضربني وأنا اتعورت من غير ما يقصد، لأنه كان لابس خاتم، فعورني في وشي، وكمان لما بيمسكني من إيدي بيوجعني أكتر من القلم نفسه"، وأضافت ضاحكة: "قالّي لازم أحس بالقلم علشان المشهد يطلع حقيقي، وبعد ما خلصنا قلت له: حسيت خلاص!"

