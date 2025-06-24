حنان مطاوع تكشف عن الأعمال الفنية التي ندمت عليها في مشوارها الفني

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن الأعمال الفنية التي ندمت عليها في مشوارها الفني، مؤكدةً أن هناك أعمالاً ندمت عليها بالفعل ولكن ليس بسبب اختيارها لها، ولكن لاكتشافها خلال التصوير أن الأحداث لم تكن على قدر توقعاتها.

وقالت حنان في تصريحات صحافية: "حدث ذلك بالفعل، فالعمل الفني هو جماعي بالأساس، وأولاً وأخيراً أنا مسؤولة عن الدور، لكن ما يحدث هو أنني قد أتوقع نجاح عمل معين، بسبب سيناريو جيد، لكن نتيجة لخطأ مخرج، أو مونتير يجعل إيقاع العمل مملاً، يدفع المشاهد للعزوفِ عن المتابعة. وأحياناً أتلقى فكرة عمل رائعة، ولأننا لا نستلم الحلقات دفعة واحدة، فأحياناً أوقّع على المشاركة في العمل بعد استلامي لحلقتين رائعتين، وخلال التصوير، أتفاجأ بسقوط مدوٍ في تطور الأحداث بإحدى الحلقات، وهذا يجعلني أندم".

كانت حنان مطاوع قد احتفلت أخيراً بفوز فيلمها "هابي بيرث داي" الذي تشارك في بطولته بجوار النجمة نيللي كريم، بثلاث جوائز من "مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي"، معبرةً عن سعادتها وفخرها بالعمل وصنّاعه... ونشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها مع صنّاع العمل أثناء حضورهم فعاليات المهرجان، وعلّقت عليها قائلةً: "اللّهم لك الحمد... فوز هابي بيرث داي بـ3 جوائز دولية في مهرجان تريبيكا: أحسن فيلم وأحسن سيناريو وأحسن مخرجة".

وأضافت: "فخورة إني كنت جزء من فيلم مخرجته شديدة الإنسانية والموهبة والرقي سارة جوهر، وفخورة بكاتب سيناريو شديد الرقي والاتقان والجمال محمد دياب... بحبكم جداً... فخورة بكل عناصر الفيلم وأولهم النجمة الجميلة نيللي كريم وشريف سلامة والأستاذة حنان يوسف، والطفلتين الموهوبتين ضُحى وخديجة، ومدير التصوير المميز سيف الدين وكل عنصر في الفيلم كان سبب في النجاح".

الفيلم هو بطولة: نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة وحنان يوسف، ومن تأليف محمد دياب وإخراج سارة جوهر.

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