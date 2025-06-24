دينا فؤاد تكشف كشفت العديد من أسرارها الشخصية والمهنية

القاهرة - الخليج 365
حلّت الفنانة دينا فؤاد ضيفةً على برنامج "ع الهادي في الكلام" الذي تقدّمه الإعلامية سالي عبد السلام عبر موقع "يوتيوب"، حيث كشفت العديد من أسرارها الشخصية والمهنية.
وكشفت دينا خلال البرنامج عن طريقة محافظتها على نضارة بشرتها وأعمالها الفنية، كما تحدثت عن وفاة والدتها منذ صغرها، ووفاة المنتجين الأربعة.
وقالت دينا: "أمي توفيت وأنا عندي سنتين ومش فاكرة منها أي حاجة، وأختي ووالدي هما اللي كانوا بيحكولي عنها، وكتير كنت بعدّي بمواقف محتجالها فيها، زي وفاة والدي، ووفاة المنتجين الأربعة".
وأضافت: "من أكبر صدمات حياتي وفاة المنتجين الأربعة، اللي كنت بعتبرهم جزء من عيلتي، وحسيت بضربة في قلبي لما سمعت الخبر وهما ماتوا شهداء، وفاكرة آخر موقف جمعني بكل حد في الأربعة، وعيشت يوم صعب أوي وقتها".
وعن طريقة محافظتها على نضارة بشرتها، قالت: " أنا مش من النوع اللي بيحط مكياج في الخروجات أو أي مناسبة، ولو اضطريت أحط مكياج في تصوير أو أي حفل بأرجع البيت أغسل وشّي بالمية على طول".
يُذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي ضم كلاً من: مصطفى شعبان، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمد العمروسي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، سلوى خطاب، فتوح أحمد، هايدي رفعت...، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.
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