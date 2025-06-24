سامو زين يكشف السبب الحقيقي لابتعاده عن الوسط الفني

كشف الفنان سامو زين السبب الحقيقي لابتعاده عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الغياب كان قراراً شخصياً اتخذه عن قناعة، وليس لظروف خارجة عن إرادته.

قال سامو: "ابتعادي عن الساحة كان اختياري... مش دايماً الغياب بيكون سلبي، أحياناً بيكون ضروري علشان تشتغل على نفسك وتقدم حاجة مختلفة تستحق الانتظار".

وأوضح سامو زين أن ألبوماته الغنائية تحتاج وقتاً طويلاً للتحضير، قائلاً: "التحضير لألبومي بيأخد مني حوالي 3 أو 4 سنوات... بسمع عشرات الأغاني وأفكر كويس قبل ما أختار، لأن جمهوري يستحق الأفضل، ومش حابب أقدم أي حاجة وخلاص".

وأشار سامو زين الى أن العودة باتت قريبة، وأنه يحضّر لمفاجآت فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الغناء أو السينما والدراما، مؤكداً أن ما يجهزه سيكون على قدر تطلعات محبيه الذين دعموا مسيرته الفنية لسنوات. إذ قال: "أنا مؤمن إن الفنان الحقيقي لازم يكون متعدد المواهب، مفيش مانع إنك تبقى ناجح في الغناء والتمثيل معاً، المهم تكون بتشتغل على نفسك وبتقدم حاجة تليق بالجمهور".

وأكد أن عودته الى التمثيل ليست صدفة، بل نابعة من رغبته في التنويع، وفتح أبواب جديدة للتواصل مع جمهوره، مشيراً الى أنه حالياً يحضّر لمشروع سينمائي رومانسي، سيعلن عن تفاصيله قريباً.

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