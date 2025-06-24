الفنانة شيرين عبدالوهاب توجّه رسالة الى صنّاع آخر أغانيها

وجّهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة الى الملحن مدين والشاعر تامر حسين، بعد دعمهما لها، إذ ظهرا في فيديو عفوي وهما يغنيان أغنية "مازال عالبال"، التي قدّمتها بعد حلّ الخلاف بينها وبين شركة "روتانا".

وتفاعلت شيرين مع الفيديو بإعادة نشره عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، وإرفاقه برسالة مؤثرة جاء فيها: "إنتوا مش بس كنتوا معايا صنّاع للعمل... إنتوا حبايب قلبي وإخواتي"، وبعدها ردّ مدين برسالة مماثلة قال فيها: "يا شيرين، إنتي أختي الغالية وعِشرة العمر. كل حاجة بتحلو بصوتك وإحساسك اللي بموت فيه، وتستاهلي مننا كل حاجة حلوة يا صوت مصر وMiss Guinness".

وكان مدين قد أطلق على شيرين لقب "Miss Guinness" بعد دخول أغنيتهما "كلام عنيه" موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، كأول أغنية عربية لا تزال في قوائم Billboard لأكثر من 45 أسبوعاً متتالياً، وكذلك ضمن قائمة Top 50 في مصر حتى اليوم.

أغنية "مازال عالبال" من توزيع توما، والتي كانت قد سُجّلت بصوت شيرين منذ فترة من دون أن تُطرح رسمياً، عادت أخيراً الى الواجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية، مما دفع تامر حسين، كاتب كلمات الأغنية، ومدين ملحّنها، إلى الاحتفال بها من خلال هذا المقطع المصوّر الذي ظهرا فيه بإحساس عفوي وصادق، ولاقى تفاعلاً إيجابياً من الجمهور.

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