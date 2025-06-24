شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثالث من The Walking Dead: Daryl Dixon سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة AMC عن طرح الموسم الثالث من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon فى 7 سبتمبر المقبل، على أن يتكون العمل من 6 حلقات تطرح بشكل أسبوعى.

وكان قد دار الموسم الثانى من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon، الذى عرض على شبكة AMC، متبعًا الشخصيات المفضلة لدى متابعى العمل، داريل ديكسون وكارول بيليتير، وهما يواجهان كلاهما الشياطين القدامى، بينما تكافح هي للعثور على صديقتها وهو يكافح من أجل قراره بالبقاء في فرنسا، مما تسبب في الشعور بالتوتر.

مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon من بطولة نورمان ريدوس، وماكبرايد، وكليمنس بويزي، ولويس بوش شيجليوزي، ولايكا بلانك فرانكارد، وتشارييه، ورومان ليفي، وإريك إبواني، وهو من إنتاج المدير التنفيذي ديفيد زابل، وسكوت إم جيمبل، وريدوس، وماكبرايد وجريج نيكوتيرو وأنجيلا كانغ وبريان بوكراث ودانيال بيرسيفال وجيسون ريتشمان وستيف سكويلانت.