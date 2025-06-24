شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي: شُبّهت بسعاد حسنى وكان لى الشرف وهى سبب دخولى الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الكبيرة بالتشبيه بينها وبين "السندريلا" سعاد حسني فى بداية مشواها، وذلك ردا على سؤال لها فى إحدى المناسبات الفنية بمناسبة ذكراها، مؤكدة أن الأخيرة كانت أحد أهم أسباب دخولها مجال التمثيل.

وقالت منة في تصريحات لها: "كان لي الشرف إن الناس شبهتني بسعاد حسني، ومفيش حد زيها الله يرحمها، هي حالة فنية وإنسانية نادرة".

وأضافت: "هي فعلاً كانت سببا من أسباب دخولى الفن، وكان نفسي أقدّم أي حاجة من أفلامها.. مجرد حلم إنى أقف في مكان كانت واقفة فيه".

يُذكر أن منة فضالي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.