شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من طليق أيتن عامر على شائعة زواجها: المهم إن الأولاد يفضلوا دائما مرتاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عز العرب، طليق النجمة أيتن عامر، صورة تجمعه معها بأولادهم عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب :"وجود الأب والام في حياة أولادهم مهم حتي لو الطريق اختلف، المهم ان الأولاد يفضلوا دائما مرتاحين ومبسوطين، علشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة".

وسبق وانتشر خلال الأيام الماضية شائعات حول زواج الفنانة أيتن عامر من المنتج أحمد الجناينى، ولكن سرعان ما خرجت أيتن ونفت هذه الأنباء تماماً حيث كتبت في منشور على استورى حسابها بموقع انستجرام:"تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى مؤخرا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بى، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أى أخبار، احتراما لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد".



عزب العرب

نفس الأمر بالنسبة للمنتج أحمد الجنايني الذى نفى هو الأخر ما نشر حول زواجه من أيتن عامر وكتب:"ما يتم تداوله بخصوص زواجي شائعات كاذبة لا تمت للواقع بأي صلة، ولن ألتزم الصمت تجاه من يروجون لها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر هذه الأكاذيب التي تمس حياتي الشخصية".

وظهرت أيتن عامر على حسابها بموقع فيس بوك، حيث نشرت صورة لها وكتب عليها أنا مش بس رايقة.. أنا peace ماشية على الأرض، ليعلق علي الصورة أحد الشباب من المتابعين ويطلب خطبتها، حيث كتب " ايتن حبيبتي أنا هخطبك قريب"، وهو نوع من المناوشات والهزار بين أيتن عامر وجمهورها على السوشيال ميديا.