شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سعيد ضيفاً فى بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

يحل أشرف سعيد Head of Creative شركة ميديا هب – سعدى جوهر، ضيفاً فى الحلقة الحادية عشر، من بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، والمقرر عرضها غداً الأربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة، والتى يناقش من خلاله كواليس واسرار صناعة الإعلانات.

ويتحدث أشرف سعيد في الحلقة عن تسلسل صناعة الإعلان وكواليس التحضيرات مع فريق الـ Creative وعن أبرز الإعلانات التي قام بتنفيذها في المجال طوال خبرته التي وصلت لحوالي عشرين عاماً في الصناعة، بالإضافة إلى حديثه عن الفرق العمل في موسم رمضان وتطور صناعة الإعلانات على مدار السنوات الأخيرة.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك، وحل ضيف الحلقة العاشرة الكاتب والمؤلف محمود عزت.