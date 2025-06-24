شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه راغب علامة بالتجارى.. محمد الحلو: شاركنا فى الحلم العربى بلا أجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان راغب علامة خلال مؤتمر صحفي بمهرجان موازين إن أوبريت "الحلم العربى"، كان عملا تجاريا ليس نابعا عن موقف أو قضية وهو ما أثار الجدل خلال المؤتمر.

ومن جانبه علق النجم محمد الحلو والذى شارك فى تقديم أوبريت "الحلم العربى"، من خلال الخليج 365 قائلا إن الأوبريت كان بمثابة حلما تحقق وحقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن جميع الفنانين الذين شاركوا فيه كانوا حريصين على دعم القضية الفلسطينية من خلال هذا العمل.

وأوضح الحلو في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه لم يتقاضَ هو ولا باقى المشاركين أى أجر نظير المشاركة في الأوبريت، حتى خلال السفر إلى أبو ظبي لتسجيله، مؤكدًا أن العمل تجاوز حدود العالم العربي ولاقى صدى عالميًا، بفضل صدقه وقيمته النبيلة في دعم فلسطين.

يعد المطرب محمد الحلو، من أهم مطربى جيله فقد كان لصوته القوي وإحساسه العميق دور بارز في إضفاء لمسة درامية خاصة على المسلسلات التي شارك في غناء تتراتها، ومن أبرز أعماله، "ليالي الحلمية" والتى تعد أكثر التترات شهرة، حيث حمل صوت الحلو معاني الشجن والحنين إلى الماضي، بألحان الموسيقار ميشيل المصري وكلمات سيد حجاب، وتتر مسلسل زيزينيا الذي جسد أجواء الإسكندرية في النصف الأول من القرن العشرين، وعكس صوت الحلو روح الزمن الجميل، وغيرها من أغنيات تتراته الجميلة.