شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل ردا على راغب علامة بشأن أوبريت الحلم العربى: موقفى عروبى واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد السيناريست مدحت العدل على تصريحات الفنان راغب علامة التى وصف فيها "أوبريت الحلم العربى" بأنه عمل تجارى وليس وراءه موقف، مؤكدًا أن العمل حمل رسالة عروبية واضحة وكان نابعًا من قناعة حقيقية لدى صناعه.

وقال العدل فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "راغب علامة عليه أن يفرق بين أن يكون العمل تجاريًا وله موقف، فلا تعارض بين الأمرين، كون العمل يحقق رواجًا لا ينفى أن يكون له مضمون ورسالة، وهل كتب طه حسين التى تُدرّس وتباع ليست ذات موقف؟.

وأضاف: "هذا خلط بين مفهومين، وأنا الكاتب الذي كتب الأوبريت، وكتبته وأنا مؤمن بكل كلمة فيه، وكان لى موقف عروبى واضح، وأختلف معه تمامًا".

وصرح مؤخرا راغب علامة تعليقا على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم له على هامش مهرجان موازين، بأنه لم يقدم عملا غنائيا يناقش موقف وقضية مثل أوبريت "الحلم العربى"، بأنه لم يكن أوبريت نابعا عن موقف أو قضية وإنما كان تجاريا بحتا، مشيرا إلى أنه إذا أراد تقديم عمل غنائي يحمل قضية سيكون عملا إنسانيا يهم العالم أجمع.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.