أنطوانيت صعيب تخلد ذكرى شقيقها طوني بأغنية "بغيابك يا خيي"

ميرنا وليد - بيروت - بصوتٍ يفيض بالوفاء والوجع، تطلق أنطوانيت صعيب، شقيقة الشهيد طوني صعيب من شهداء نهر البارد، أغنية "بغيابك يا خيي".

تعبر الأغنية عن حبّ وفقدان عميقين، وتُقدّم كتحية صادقة لروح أخيها التي لم تغب رغم غياب الجسد.

كلمات الأغنية حملت توقيع الدكتورة هند صعيب، وألحان المبدع هيثم زياد، مع توزيع عامر منصور، لتحكي قصة الشهداء الذين لا يُنسون، بل يعيشون في الذاكرة و الوجدان.

أغنية "بغيابك يا خيي" ستُطرح قريبًا على جميع المنصات الرقمية لتصل إلى الجميع و تخلّد ذكرى الشهداء.

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