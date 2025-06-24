نجاح كبير لملحم زين بأغنيته الجديدة وهذا الرقم الذي حققته

ميرنا وليد - بيروت - تخطى الفنان اللبناني ملحم زين المليونين بأغنيته الجديدة "قلبي دق"، وذلك خلال 12 يوماً فقط.

الأغنية كلمات فادي مرجان وألحان إيفان نصوح وتقول كلمات الأغنية : طول عمري بطل بالحب

ماقدرت توقعني وحده

مدروسة دقات القلب

قلبي متل ما بدي

كلو تحت السيطره

ومسطر ع المسطره

لما شفت عيونك انتي

عملتي بقلبي شوشره قلبي دق دق دق قلبي دق

قلبي حن حن حن قلبي رق

لما عيونك ضحكتلي ضحكتلي

عرفت انو انو الحب حق الله قال للحلا كون

كان كلو بهالعيون

وفوق الحلا خفة دم

بتخلى العاقل مجنون

وطيع هالعبد الفقير

حتى يحبك حب كبير

عمرو ما يتخلى عنك

لو شو ماصار يصير قلبي دق دق دق قلبي دق

قلبي حن حن حن قلبي رق

لما عيونك ضحكتلي ضحكتلي

عرفت انو انو الحب حق

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