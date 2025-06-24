طبيعة خلابة ومساحة كبيرة..جيك بول يستحوذ على هذا العقار الرائع

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ميرنا وليد - بيروت - أتم النجم العالمي جيك بول صفقة عقارية ضخمة بشرائه مزرعة "ساوثلاندز" في مقاطعة ديكاتور بولاية جورجيا، بمساحة تبلغ 5,653 فدانًا، مقابل 39 مليون دولار، لتُعد واحدة من أكبر صفقات الأراضي في تاريخ الولاية.
تضم المزرعة غابات وبحيرات وحياة برية، إلى جانب نُزُل مُرمم وحظائر ومنفذ إلى بحيرة سيمينول.
وعبّر بول عن رغبته في استغلال هذه المساحة لممارسة هواياته مثل ركوب الأمواج، الصيد، وبناء مضمار سباق خاص. يُذكر أن هذه الخطوة جاءت عقب أرباحه من نزاله مع مايك تايسون عام 2024، والتي مكّنته من تحقيق حلمه بامتلاك هذا العقار الفريد.
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