نانسي عجرم تتألق في حفل كامل العدد بمهرجان موازين بالمغرب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:27 مساءً - أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائي مميز ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط، تميز الحفل بعدة لقطات عفوية عبرت من خلالها نانسي عن حبها الكبير للجمهور المغربي.

لقطات من حفل نانسي عجرم

في مشهدٍ لافت، ظهرت نانسي عجرم على خشبة المسرح، وهي تحمل قميص المنتخب المغربي لكرة القدم، إلى جانب كرة قدم رسمية، حيث قامت بتوقيع القميص أمام الحاضرين، ذلك إلى جانب استقبالها لباقة ورد مميزة، وحرصت على توثيق هذه اللحظات بصور ومقاطع مصورة مميزة.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع المقاطع المصورة وأبدوا سعادتهم بنجاح الحفل، خاصةً وأنه شهد تفاعل كبير بين نانسي وجمهور الحفل.

يُشار إلى أن نانسي عجرم تصدرت الترند خلال الفترة الماضية بعد تصريحات حول سبب عدم استكمال دراستها الجامعية، وقالت: "لما كنت في الجامعة مكنتش مشهورة قوي، بس بعدين لما اتشهرت الظروف والسفر خلوني مروحش على الجامعة، الحياة حاليًا أصبحت جامعة، وباتت كل التجارب والمواقف اللي بمر فيها مدرسة بتعلّمني كل يوم حاجة جديدة".

الدورة الـ 20 من مهرجان موازين

يُشار إلى أنه انطلقت الدورة الـ 20 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، يوم 19 يونيو ومن المقرر أن تستمر الفاعليات الفنية حتى يوم 28 من الشهر نفسه في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد أحيت حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الفنانة كارمن سليمان في حفل مميز شهد العديد من اللقطات كان أبرزها ظهورها بالقفطان المغربي.

أما حفل الختام المُقرر له يوم السبت 28 يونيو، فسيكون مميزًا بمُشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ستحيي حفلاً على منصة النهضة، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويُعد هذا الظهور محطة مهمة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات التي أثارت تساؤلات جمهورها.

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