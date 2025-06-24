حفل مبهر للعندليب في مهرجان موازين 

حفل العندليب في مهرجان موازين

تعليق أسرة عبدالحليم حافظ على الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:27 مساءً - قدم مهرجان "موازين إيقاعات العالم" هذا العام تجربةً فنيةً فريدةً باستخدام تقنية الهولوجرام، للنجم المصري الراحلوأُقيم الحفل على مسرح محمد الخامس داخل العاصمة المغربية الرباط، وعاش محبو الطرب الأصيل حالةً من الحماس الشديد خلال معايشة هذه التجربة.بدأ حفل العندليب بأغنية الماء والخضرة والوجه الحسن من كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وتوالت الأغاني لتشمل أول مرة تحب يا قلبي، جبار، بلاش عتاب، جانا الهوى جانا، أسمر يا أسمراني، وسواح وغيرها من أغاني العندليب التي مازال يتغنى بها الجمهور.تفاعل محبو العندليب مع الصور والمقاطع المتداولة من الحفل وأبدوا إعجابهم بهذا الحفل المميز الذي أعاد للجمهور روائع زمن الفن الجميل.وكانت أسرة عبدالحليم حافظ، قد أصدرت بياناً صحفياً للتعليق على حفله بمهرجان موازين، وجاء فيه: "حرصاً على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل"، مؤكداً أن "جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبدالحليم حافظ محفوظة حصراً لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق من دون الرجوع إليها يُعد خرقاً قانونياً يُعرّض مرتكبيه للمساءلة. نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبدالحليم حافظ الفني والإنساني".من جانبها، ردت الشركة المنفذة لحفل "الهولوغرام" المفترض إقامته ضمن فعاليات مهرجان موازين، على أسرة عبدالحليم حافظ، ببيانٍ توضيحي، مؤكدة أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني "العندليب" من دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق، لافتة إلى أن "الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبدالحليم حافظ".وأشارت الشركة المنظمة، إلى أنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن جميع الخطوات تمت بشكلٍ قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل، معبرةً عن اندهاشها من رد فعل أسرة الفنان، ولا سيما أن "هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم 25 حفلاً بتقنية الهولوغرام للعندليب، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عددٍ من أفراد الأسرة، علماً بأن الموافقة على تلك العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني".قد يعجبك نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة فتح مقبرته

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