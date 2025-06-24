جينيفر أنيستون تكشف عن رغبتها في تقديم فيلم موسيقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:27 مساءً - كشفت الفنانة العالمية جينيفر أنيستون نجمة مسلسل "Friends" عن أمنية مازالت تحلم بتحقيقها وتأتي بأول قائمة أمنياتها المهنية، كما تحدثت عن العديد من التفاصيل عن أحلامها المستقبلية.

جينيفر أنيستون تكشف عن حلمها الجديد بعالم الفن

وقالت النجمة جينيفر أنيستون بأن أحد أهدافها المهنية المتبقية وأمانيها هو أن تقوم بإنتاج وتمثيل فيلم موسيقي، وأكدت خلال تصريحاتها بأنها دوماً ما أحبت الأفلام الموسيقية وتشعر بأنها تحمل طاقة خاصة بداخلها تجمع بين الغناء والتمثيل والرقص.

كما أوضحت بأنها تُريد أن تتحدى نفسها وتخوض تلك التجربة يوماً ما، وقالت مازحة بأنها فقط تحتاج إلى بعض الدروس الإضافية في الغناء ولكنها متحمسة لاستكشاف هذا المجال، وفقاً لما جاء بـ"People".

كما أكدت بأنها تستلهم من زملائها في الوسط الفني الذين جرّبوا أدواراً متنوعة، حيث أكدت إعجابها بالأعمال الموسيقية الناجحة مثل "لا لا لاند" و أنها تأمل في تقديم عمل يجمع بين شغفها بالتمثيل وقدرتها على سرد القصص بطريقة مبتكرة.

جينيفر أنيستون تُعلن أنها تتمنى التمثيل على مسرح برودواي

وخلال مُقابلتها مع "People" أيضاً قالت النجمةإنها ترغب أيضاً في التمثيل على مسرح برودواي العريق، قائلة: "أرغب بشدة في تقديم مسرحية على برودواي. هذه أول رغبة في قائمة أمنياتي".

يُمكنكم قراءة: Five: فيلم تلفزيوني شاركت في إخراجه جينيفر أنيستون

وبينما لايزال حُلم جينيفر أنيستون عالقاً في ذهنها طوال الوقت، إلا أنها اعترفت بأن تخصيص الوقت لتحقيقه أمرٌ صعب قائلة: "أنا اعتدت العمل طوال الوقت؛ لذا أجبر نفسي في الفترة الأخيرة؛ محاولةً تخصيص بعض الوقت للسفر بدلاً عن العمل، وهذا يجعل وقتي محدوداً، وتقديم عمل على مسرح برودواي يتطلب تفرغاً".

وعلى الرغم من ذلك فهي مصممة على إفساح المجال لهذا الهدف الذي طالما راودها؛ حتى ولو بعد سنوات. وأكدت قائلة: "مازلت مصممة على تقديم مسرحية على برودواي. الأمر يتعلق فقط بإيجاد العمل المناسب والسيناريو المناسب والوقت".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».