تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة لـ محمد فراج وزينة.. وهذا موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:27 مساءً - يتعاون الفنان محمد فراج، مع الفنانة زينة في مشروع درامي جديد يحمل اسم "ورد وشوكولاتة"، إخراج ماندو العدل، حيث جرى انطلاق التصوير، اليوم الثلاثاء 24 يونيو، داخل أحد البلاتوهات بالقاهرة، وذلك في تجربة درامية مليئة بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة"

يُشارك في بطولة المسلسل، بجانب محمد فراج وزينة، عدد من الفنانين، أبرزهم مريم الخشت وصفاء الطوخي، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج "العدل جروب" بالتعاون مع "يانغو بلاي".

وتدور أحداث مسلسل "ورد وشوكلاتة" على مدار 10 حلقات فقط، في إطار من الإثارة والتشويق، حيث إن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، سبق وأحدثت جدلاً واسعاً، ومن المُقرر طرحه في الربع الأخير من العام الجاري.

كواليس ورد وشوكولاتة - الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

محمد فراج يترقب طرح مسلسل "كتالوج"

وفي سياق آخر، يترقب الفنان محمد فراج، طرح مسلسله الجديد "كتالوج" يوم 17 يوليو المُقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية ويُشاركه البطولة سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، والطفلان على البيلي وريتاج عبدالعزيز، وظهور خاص للفنانة ريهام عبد الغفور، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل "كتالوج"، تروي حكاية يوسف، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة، بعيداً عن تفاصيل حياة طفليه اليومية، وعاجز عن التواصل معهما، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

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زينة تتعاون مع ماندو العدل في "بنات الباشا"

أما زينة، تتعاون مع المخرج ماندو العدل، في فيلم "بنات الباشا" الذي جرى الانتهاء من تصويره في شهر أكتوبر الماضي، ولم يتحدد بعد موعد طرحه في دور السينما، ويُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس أمنية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، فتدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

وتسجل زينة تعاونها الثالث مع المخرج ماندو العدل، بعدما قدمت معه فيلم "الكبار" عام 2010 الذي قامت ببطولته بمشاركة عمرو سعد وخالد الصاوي، وكان الفيلم هو التجربة الأولى لماندو في عالم الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي، وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

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