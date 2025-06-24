شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة العندليب تطالب بإقالة مدير مهرجان موازين بعد ظهور حليم بشكل كارتونى والان مع تفاصيل الخبر

علقت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ، على الشكل الذي ظهر به عبد الحليم حافظ في حفل مهرجان موازين بتقنية الهولوجرام، في تصريحات لليوم السابع، بأن الحفل يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية وحقوق الورثة بخلاف المظهر الكارتونى البهلوانى المسىء لحليم ولرموز الفن المصري و العربي.

وأضافت الأسرة، الإخراج سيئ، والجماهير استاءت من التنظيم ومن الشكل العام والمبالغة في سعر التذكرة ومستوي الصوت والصورة، كما ظهر حليم في بعض المشاهد بنصف جسد فقط، ما جعل الحفل مضحكا، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة ومقرها دبي والمهرجان في المغرب وسنطالب بتعويض كبير وبإقالة مدير مهرجان موازين.

وأكملت الأسرة أن الأسرة متعاقدة مع شركة لتقديم هذا النوع من الحفلات والشركة التي نظمت حفل مهرجان موازيين أخذت فكرة الأوركسترا من الشركة المتعاقدة مع الأسرة بشكل حصري.

وأوضحت الأسرة أن الشركة المتعاقدة معها الأسرة عرضت على مهرجان موازين تقديم الحفل بشكل مهني ومحترم وبتجهيزات تليق بالعندليب ولكن المهرجان رفض، ومن المقرر أن تقوم بعمل جولة كبيرة في المغرب بداية من الدار البيضاء مرورا بمدن أخرى في المغرب ثم جوالات عالمية ليرى العالم الفرق بين من يريد تقديم فن حقيقى ومن يطمح فقط لمكاسب مادية سريعة على حساب سيرة الفنانين.