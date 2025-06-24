شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: أوبريت "الحلم العربى" كان تجاريا وليس وراءه موقف والان مع تفاصيل الخبر

صرح السوبر ستار راغب علامة تعليقا على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم له على هامش مهرجان موازين، بأنه لم يقدم عملا غنائيا يناقش موقف وقضية مثل أوبريت "الحلم العربى"، بأنه لم يكن أوبريت نابع عن موقف أو قضية وإنما كان تجاريا بحتا، مشيرا إلى أنه إذا أراد تقديم عمل غنائي يحمل قضية سيكون عملا إنسانيا يهم العالم أجمع.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

يذكر أنه من ضمن مسارح موازين الستة هذا العام مسرح النهضة الذى يحتضن النجوم العرب ويبدأ أولى حفلاته مع روبى فى أول مشاركة لها فى مهرجان موازين، أما ثانى ليالى المهرجان 21 ستكون مع النجم محمد حماقى فى ثالث مشاركة له فى المهرجان، حيث كانت الأولى فى 2013 وكان معه فى نفس الحفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والمشاركة الثانية كانت فى 2018، وليلة 22 ستكون مع نانسى عجرم، 23 يونيو يحييها الفنان التونسى نوردو، والنجم اللبنانى راغب علامة يحيى ليلة 24، و 25 يونيو ديانا حداد، 26 يونيو ميريام فارس، 27 يونيو ستكون مع المايسترو والمؤلف الموسيقى بودشارت، والختام سيكون مع النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة 28 يونيو.