الفنان اللبناني زياد برجي يُجدد دعمه الكامل للفنان سعد لمجرد في قضيته بفرنسا

جدد الفنان اللبناني زياد برجي دعمه الكامل للفنان سعد لمجرد في قضيته بفرنسا، التي يتهم فيها بالاعتداء على فتاة فرنسية، مؤكدا ثقته التامة ببراءة لمجرد وإيمانه العميق بمبادئه وأخلاقه.

وقال برجي في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم السبت، قبيل صعوده على مسرح محمد الخامس لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان “موازين”: “سأظل داعما لسعد لمجرد لأنني واثق تماما من براءته، وأعتبره أخا لي ولا يمكنني التراجع عن دعمي في هذه القضية، فأنا أعرف تربيته وأخلاقه جيدا، وهو يدخل بيتي ويجلس معي ومع أطفالي، لذلك أثق به.”

وبخصوص مصير “الديو” الذي جمعه بالفنان حاتم عمور والذي لم يُطرح حتى الآن، أوضح برجي أن المشروع ما يزال قائما، وأن بعض التعديلات كانت سبب تأخير الإصدار، خاصة وأنهما كانا يعملان على أكثر من أغنية في الوقت ذاته.

وأضاف: “الفكرة لا تزال مطروحة، والعائق الرئيسي هو عدم التوصل إلى نص يدمج اللهجتين اللبنانية والمغربية بشكل مرضٍ، إذ حاولنا كتابة عدة نصوص لكن لم نرَ في أي منها ما يناسبنا.”

وكان حاتم عمور قد صرح سابقا لجريدة “مدار21” أنه يعمل على ديو غنائي يجمعه بزياد برجي باللهجتين المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعرين أحمد ماضي وسمير المجاري، وألحان زياد برجي، وتوزيع طارق توكل، مع استعداد لتصوير فيديو كليب بين المغرب ولبنان.

وفي تطور جديد بقضية سعد لمجرد، قلب الفنان المغربي المعطيات لصالحه خلال آخر جلسة انعقدت قبل أيام، بعد أن قدم تسجيلاً يدعي من خلاله محاولة متهمته ابتزازه بمبلغ 3 ملايين يورو، أي ما يعادل 3 مليارات سنتيم مغربية.

وتمكن دفاع سعد لمجرد من تحويل مسار القضية إلى منحى جديد عنوانه “ابتزاز نجم”، بعدما كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، فيما كان يترقب صدور الحكم النهائي في هذه المرحلة من التقاضي، يوم الجمعة المقبل.

وقررت محكمة الجنايات بفرنسا، التي تنعقد جلساتها بشكل سري بناء على طلب الطرف المدني، قبل أسابيع من تأجيل متابعة قضية سعد لمجرد وفتح تحقيق قضائي جديد بغرض كشف ملابسات محاولة التسوية المزعومة وأسبابها والهدف من وراء المطالبة بها.

ومثل سعد لمجرد في حالة سراح، وتحت الإشراف القضائي أمام محكمة الاستئناف في منطقة فال دو مارن بكريتاي قرب باريس، الثاني من يونيو، ضمن جولة جديدة من المحاكمة، بعدما كان قد طعن في الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه سنة 2023، والذي قضى بسجنه ست سنوات بتهمة الاغتصاب والعنف.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت سعد لمجرد خلال المحاكمة الأولى بتهمة اغتصاب وتعنيف شابة فرنسية تُدعى لورا بريول، تعرف عليها داخل ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى غرفة أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية سنة 2016.

وتنظم الدورة العشرين لمهرجان “موازين- إيقاعات العالم” في الفترة من 20 إلى 28 يونيو 2025 بالرباط، الذي يحظى بدخول مجاني لـ 90 في المئة من العروض والفعاليات.

وكانت الدورة التاسعة عشرة للمهرجان قد عرفت حضور أزيد من 2,5 مليون متفرج خلال تسعة أيام من الحفلات الموسيقية بمختلف منصات الرباط وسلا.

ويعد مهرجان “موازين- إيقاعات العالم”، الذي تم إحداثه سنة 2001، حدثا لا يمكن تفويته من قبل عشاق الموسيقى في المغرب. فمع حضور أكثر من مليوني متفرج في كل دورة من دوراته الأخيرة، يعتبر هذا المهرجان ثاني أكبر حدث ثقافي في العالم.

ويقدم مهرجان موازين، الذي يتم تنظيمه كل سنة لمدة تسعة أيام، برنامجا غنيا يجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية، مما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور وأبرز الفنانين، ويخصص أزيد من نصف برمجته للمواهب الوطنية.

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