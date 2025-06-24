شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الريفى يطرح كليب "حقودى" ويغنى مع عمر الكروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان المغربى محمد الريفى اليوم فيديو كليب بعنوان "حقودى"، والذى يجمعه فى دويتو غنائى مع المطرب عمر الكروان، الأغنية من توزيع زيزو فاروق.



محمد الريفي من كليب حقودي

وكشف موزع الأغنية زيزو فاروق، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تمثل تجربة مختلفة وجديدة فى مشوار الريفي الفني، مشيرًا إلى أنها تحمل طابعًا خاصًا ومميزًا من حيث التوزيع والمحتوى الفني.



محمد الريفي من كليب حقودي

وكانت آخر أعمال الريفى أغنية "بعت اللى شاريك" من كلمات وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج أشرف رمضان وإنتاج سلطان الشن.



عمر الكراون من كليب حقودي

وتقول كلمات الأغنية: بسهولة بعت اللى شاريك ومجاش فى بالى أهون عليك، علمتنى والبركة فيك أكون أقوى، بعد اللى شوفته معاك بسهر عشان انت تنام اتارينى عايش فى أوهام يومين تلاته وابقى تمام وهعيش بعدك، مين قال انا هستناك متجيش فى يوم تانى خلاص خلصت و انسانى قفلت الباب، ومش راجع خلاص هنساك.