شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو مصطفى حلمى يقود حفل ذكرى ثورة 30 يونيو بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، من خلال أمسية فنية كبيرة بعنوان "ليلة فى حب مصر"، تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء الأوبرالي والطرب الأصيل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الفنانون المشاركون: يحيى عبد الحليم أحمد عفت وأحمد سعيد وأشرف وليد وغادة آدم وآيات فاروق ومحمد طارق أحمد عصام منار سمير ومي حسن وهند النحاس وإيناس عز الدين.



ليلة فى حب مصر

تتضمن الأمسية باقة من الأغاني الوطنية والتراثية التي تجسد حب مصر وعظمتها، مع إحياء ألحان كبار الموسيقيين والمطربين الذين أسهموا في إثراء التراث الموسيقي المصري، وصرح المايسترو مصطفى حلمي قائد الفرقة: "هذه الأمسية تحمل رسالة حب ووفاء لمصر، ونسعى من خلالها إلى تقديم فن راقٍ يعكس أصالة وعراقة الموسيقى والغناء المصري".

تأتى الأمسية الاستثنائية، التي تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، تأكيدًا على دور الفن في تعزيز الانتماء الوطني.