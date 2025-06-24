شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الكاتب محمد عبد المنعم بمسجد عمر مكرم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل النجم تامر عبد المنعم عزاء والده الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم يوم الخميس بمسجد عمر مكرم.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.



أشرف فايق



الإعلامي محمود سعد



أيمن عزب



تامر عبد المنعم يحمل نعش والده



تامر عبد المنعم



تشييع جثمان الكاتب الكبير محمد عبد المنعم



جانب من الجنازة



جثمان الراحل محمد عبد المنعم



جنازة محمد عبد المنعم



جنازة والد تامر عبد المنعم



خالد سرحان



عمرو الفقي (2)



عمرو الفقي