شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى ومحمود سعد وسليم سحاب يشاركون فى تشييع جثمان محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى محمود سعد والإعلامى حمدى رزق والنجوم خالد سرحان وأيمن عزب ومحمد صلاح آدم والمايسترو سليم سحاب والمخرجان هشام عطوة وأشرف فايق على المشاركة فى تشييع جنازة الكاتب الراحل محمد عبد المنعم ومواساة نجله الفنان تامر عبد المنعم من مسجد عمر مكرم.



جنازة محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم



جنازة محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم



جنازة محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم



جنازة محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم



تامر عبد المنعم



جنازة والد تامر عبد المنعم



المايسترو سليم سحاب



جنازة محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم

وكان وصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد المنعم، أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط حضور عدد من زملائه وتلاميذه ومحبيه من الوسطين الصحفى والثقافى، بالإضافة إلى أصدقاء نجله الفنان تامر عبد المنعم، الذى ظهر فى حالة من الحزن الشديد.

ويعد محمد عبد المنعم أحد أعلام الصحافة المتخصصة في الشئون العسكرية، حيث شغل مناصب قيادية بارزة، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا عبر مسيرته الحافلة بتغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في مصر.

وقد نعته الأوساط الإعلامية والثقافية باعتباره أحد أعمدة الصحافة المصرية، الذي أسهم في تشكيل الوعي الإعلامي عبر عقود من العمل الدؤوب.