شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسى ضيف الإعلامية بسنت بكر غدا ببرنامج قد المقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية بسنت بكر المفكر الكبير وعالم المصريات الدكتور وسيم السيسى، فى حوار ثرى يحمل عنوان المرحلة ويستجلى خيوط الحاضر من خلال الماضى، يوم الأربعاء 25 يونيو، من الساعة 9 إلى 11 مساءً ببرنامجها "قد المقام" على الراديو 9090.

يأتي اللقاء في توقيت حساس، يشهد فيه العالم تغيّرات سياسية واقتصادية كبرى، تتبدّل معها السياقات، وتُطرح فيه أسئلة الهوية والانتماء من جديد، من هنا تنطلق الإعلامية بسنت بكر، المعروفة بطرحها العميق والمختلف، في حلقتها من "قد المقام"، لتذكّر جمهورها بحقيقة راسخة "لا يمكن أن نستشرف المستقبل أو نعيش الواقع بوعي، إن لم نكن نعرف من نحن، وما ملامح شخصيتنا المصرية، وتكوينها التاريخي والثقافي".

البرنامج، الذي فرض نفسه بقوة على الساحة الإعلامية المصرية بفضل لغته الوجدانية وحنينه المستنير إلى الجذور، يُعد واحدًا من العلامات البارزة في الإعلام الثقافي والاجتماعي، وتتميز بسنت بكر بحضورها الإنساني المميز، وصوتها الذي يوقظ الذاكرة، ويعيد تشكيل الهوية في قالب معاصر، محاورةً رموز الفكر والتاريخ والروح.

في هذه الحلقة، يناقش د. وسيم السيسي محاور عدّة من بينها..

• كيف تشكّلت الشخصية المصرية عبر العصور؟

• ما الذي يجعل المصري مصريًا؟

• كيف قاومت مصر محاولات الطمس والتزييف؟

• ولماذا يجب أن نقرأ تاريخنا بأنفسنا، لا كما يُراد لنا؟

• كيف ينعكس فهم الهوية المصرية على الحاضر والمستقبل؟