بعد نجاح “الغمّازة”.. مفاجأة جديدة من نادر الأتات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم اللبناني نادر الأتات تحضير أغنية جديدة من المتوقّع صدورها في الفترة المقبلة، لترافق الجمهور خلال موسم الصيف.

ونشر نادر صورة له من داخل الاستوديو عبر خاصية الستوري على إنستغرام، وأرفقها بتعليق: Late Night Recording، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول العمل المرتقب.

يُذكر أن أغنية نادر الأخيرة “الغمّازة” لا تزال تحقّق نجاحًا واسعًا على المنصات الرقمية، متجاوزة 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب في فترة قصيرة، كما احتلّت مراتب متقدّمة ضمن قوائم الأغاني الأكثر تداولًا عبر الإذاعات والمنصّات. الأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، وتوزيع عمر صبّاغ.

في المقابل، يواصل الأتات نشاطه الفني المكثّف، حيث يقدّم سلسلة من الحفلات والسهرات الشبابية والمناسبات الخاصة في لبنان وعدد من البلدان العربية.