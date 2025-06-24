روبي: الغناء أسهل من التمثيل.. و”إخواتي” تجربة مش هتتكرر بسهولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب، تحدّثت الفنانة روبي في لقاء مع برنامج ET بالعربي عن الفرق بين الغناء والتمثيل في مسيرتها الفنية، خاصة بعد النجاحات المتكررة التي حققتها في كلا المجالين.

وأكدت روبي أن الغناء بالنسبة لها أكثر سلاسة من التمثيل، موضحة: “الغناء بالنسبة لي سهل وسلس أكثر من التمثيل، لأن التمثيل لازم الدور اللي يجيلي أكون بحبه وأختاره بعناية، ويكون مع مخرج معين وكاتب معين، فالخطوات بتبقي أصعب شوية”.

وتابعت حديثها عن التمثيل قائلة: “أنا بحب التمثيل، بس لما يكون الدور مستاهل والفريق اللي بشتغل معاه حباه، زي مسلسل (إخواتي) أنا كنت حابة الفريق كله، والمخرج محمد شاكر خضير كانت فرصة كبيرة إني اشتغلت معاه. العمل كان فيه طاقة جميلة أنا أحب أعملها تاني، ولكن صعب تلاقي زي ده بسهولة”.

وعن النجاح المستمر لأغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده” رغم مرور أكثر من عقدين على صدورها، قالت روبي: “الأغنية دي سبحان الله تريند ومحبوبة طول الوقت، وتفاعل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي. الله يرحمه محمد رحيم، كان فنان كبير، عمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه”.

ويُذكر أن روبي عادت إلى المنافسة الدرامية مؤخرًا من خلال مشاركتها في مسلسل “إخواتي” الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، ولاقت فيه إشادة كبيرة على أدائها، خاصة في ظل تعاونها مع نخبة من النجوم والمخرج محمد شاكر خضير.