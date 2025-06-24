“بلا قرف”.. فريدة سيف النصر تهاجم فنّانين بسبب ظهورهم على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر انتقادات لاذعة لبعض الفنانين الذين يظهرون في بثوث مباشرة على تطبيق “تيك توك”، معتبرةً أن ما يُعرض من محتوى “رخيص ومسيء” لا يليق بصورة الفنان المصري، ومطالبةً نقابة المهن التمثيلية والجهات المعنية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ لهذه الظاهرة.

وكتبت فريدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” منشورًا مطولاً أعربت فيه عن استيائها الشديد من انتشار فيديوهات اعتبرتها غير لائقة، قائلة: “الحكومة فين؟ الناس اللي قلبوها تسوّل ودعارة عاللايفات في منصات لها العجب… دي مش مصر، أنتم خونة لبلدكم، ملعونة الفلوس اللي توطي النفوس.”

كما وجّهت كلامها إلى نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، قائلة: “يا سيادة نقيبنا، خد بالك مننا شوية. الكارثة في اللي عندهم شهرة وفلوس، وبيقللوا من نفسهم في فيديوهات رخيصة كلها حركات وإيماءات وقرف. فين رقابتك؟ الفنان الأصيل لو هيجوع ما يرضاش يقلل من نفسه وكرامته.”

وانتقدت فريدة سلوك بعض الفنانين المعروفين الذين – بحسب تعبيرها – يسيئون إلى صورتهم وصورة الفن المصري، مضيفة: “إحنا فقط اللي قلبناها تسوّل وسفالة وعرض رخيص… بلا قرف! ناس مدفوعة الأجر وغسيل وزفت. إلى متى؟ حرام بقى، كفاية!”

تصريحات فريدة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث أيدها البعض في ضرورة حماية صورة الفنان المصري، فيما رأى آخرون أن منصات التواصل أصبحت ساحة مفتوحة يصعب ضبطها، ما يتطلّب جهداً جماعياً من النقابات والهيئات المختصة لضبط المحتوى وضمان احترام الذوق العام.