أحمد عز يؤجّل “فرقة الموت” للمرة الخامسة.. وهذه الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان صنّاع فيلم “فرقة الموت” عن استئناف التصوير بعد عطلة عيد الأضحى، تأجل المشروع مجددًا بطلب من النجم أحمد عز، الذي فضّل تأجيل التصوير إلى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، للمرة الخامسة، وذلك بسبب انشغاله بتصوير أعمال فنية أخرى، ورغبته في التفرّغ التام للفيلم حتى يخرج بالشكل اللائق.

مصادر مقربة من فريق العمل أشارت إلى أن التأجيل لا يعود فقط إلى جدول عز، بل أيضًا إلى ارتباط عدد من أبطال الفيلم بمشاريع أخرى خلال فترة توقف التصوير، ما دفع الجميع إلى الاتفاق على تأجيل الاستكمال بشكل جماعي.

وكان من المقرر أن يُعرض الفيلم في موسم صيف 2025، إلا أن توقف التصوير المتكرر أدى إلى تأجيل موعد طرحه إلى العام المقبل، وتحديدًا موسم عيد الفطر 2026، وفق ما كشفه المؤلف صلاح الجهيني في تعليق عبر صفحته على “فيسبوك”، ردًا على استفسار أحد المتابعين.

الفيلم الذي بدأ تصويره قبل نحو عامين، شهد أكثر من توقف، كان آخرها بسبب انشغال أحمد عز العام الماضي والحالي بفيلمي “ولاد رزق 3” و**”7dogs”**، الذي يجمعه بـ كريم عبد العزيز وتم تصويره في السعودية.

وتدور أحداث “فرقة الموت” في حقبة الأربعينيات، حول ضابط يتم تكليفه بتشكيل فرقة خاصة للقبض على “خُط الصعيد”، أحد أخطر المجرمين في ذلك الوقت. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد عز، الفنانون: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

وينتظر الجمهور الفيلم بشغف، خاصة أنه يجمع نخبة من نجوم الصف الأول، وسط تطلّعات كبيرة لأن يقدّم تجربة سينمائية مميزة وثرية.