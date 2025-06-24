أحمد سعد يمازح هالاند بعد استخدام أغنيته: “كان لازم تعملي منشن!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطرافته المعهودة، تفاعل الفنان أحمد سعد مع استخدام نجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي، إيرلينغ هالاند، لمقطع من أغنيته الشهيرة “إيه اليوم الحلو ده” في منشور على حسابه عبر “إنستغرام”، ما دفع سعد إلى الردّ عليه بطريقة مرحة نالت إعجاب المتابعين.

وكتب سعد عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مرفقًا صورة من منشور هالاند:

“أخي هالاند.. كان لازم تعملي منشن وأنت بتستخدم أغنيتي، هكذا يتعامل العظماء مع بعضهم!”

في تلميح ساخر للعلاقة غير المباشرة التي ربطته بالنجم العالمي، والتي نالت تفاعلاً واسعًا بين الجمهور العربي.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام قليلة من تصدّر أحمد سعد محركات البحث، على خلفية تعرّضه لحادث سير مروّع أدى إلى تهشم سيارته الجديدة بالكامل، والتي اشتراها قبل ساعات من الحادث.

وكان سعد قد نشر صورة لسيارته المتضرّرة، مؤكدًا أن العناية الإلهية أنقذته وأفراد أسرته من أي إصابات خطيرة، وكتب:

“لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجربها ورايح أعلّق نمرها، ولكن حصل حادث، والحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير.”

كما أضاف أنه لم يحزن على خسارة السيارة، مؤكدًا أن سلامة عائلته أهم من أي شيء مادي: “الحادثة فدت أولادي وبيتي وحياتي، والحمد لله رب العالمين.”

ويُعد أحمد سعد من أكثر الفنانين تفاعلاً على مواقع التواصل، ويعرف بأسلوبه العفوي في التواصل مع جمهوره، ما يجعل أخباره دائمًا محط متابعة وتفاعل كبير.