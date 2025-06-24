كارمن سليمان تتحدث عن حبها للمغرب وتتطلع لتقديم ديو مع دنيا بطمة

قالت الفنانة المصرية كارمن سليمان، إنها سبق أن زارت المغرب في مناسبات عديدة، لكنها لم تصعد من قبل على أي منصة غنائية، معبرة عن سعادتها بأن يكون أول ظهور فني لها أمام الجمهور المغربي من خلال مهرجان عالمي بحجم “موازين”.

وأوضحت كارمن في تصريح أنها من محبي اللهجة المغربية، وتعلمتها عن حب، مشيرة إلى أن كل مدينة في المغرب تتميز بطابع خاص من حيث المباني والتقاليد والأزياء والموسيقى، مضيفة: “أنا أحب أيضا الأكل المغربي كثيرا”.

وعن رغبتها في تقديم ديو باللهجة المغربية، أوضحت سليمان أنها لا تمانع تنفيذ هذا المشروع مع الفنانة دنيا بطمة، التي شاركتها في برنامج “أراب أيدول”، مضيفة: “أحب أن أقدم ديو مع دنيا بطمة إذا توفرت أغنية مناسبة تجمعنا”.

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان، خلال ندوة صحفية عُقدت مساء الجمعة، أنه لا يوجد تواصل دائم بينها وبين الفنانة المغربية دنيا بطمة، مرجعة ذلك إلى البعد الجغرافي، لكنها أكدت متابعتها لأعمال بطمة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة إياها “من الأصوات العظيمة في العالم العربي”.

وأفصحت كارمن عن شروعها سابقا في تحضير أغنية باللهجة المغربية كانت تنوي تقديمها حصريا خلال حفلها في مهرجان “موازين”، لكنها لم تتمكن من إنهاء العمل عليها في الوقت المناسب.

وحول إمكانية تعرضها لانتقادات على خلفية ارتدائها القفطان المغربي خلال السهرة، شددت كارمن على أنها ليست طرفا في أي خلافات، مؤكدة أن التراث يجب أن يُقرب بين الشعوب العربية لا أن يفرقها، معتبرة القفطان رمزا للجمال والأصالة.

ورغم مشاركاتها في عدد من الأعمال التمثيلية، شددت كارمن سليمان في تصريح للجريدة، على أن الغناء يظل المجال الأهم بالنسبة لها، مشيرة إلى أن تركيزها الأساسي منصب على مسيرتها الغنائية.

وتنظم الدورة العشرين لمهرجان “موازين- إيقاعات العالم” في الفترة من 20 إلى 28 يونيو 2025 بالرباط، الذي يحظى بدخول مجاني لـ 90 في المئة من العروض والفعاليات.

وكانت الدورة التاسعة عشرة للمهرجان قد عرفت حضور أزيد من 2,5 مليون متفرج خلال تسعة أيام من الحفلات الموسيقية بمختلف منصات الرباط وسلا.

ويعد مهرجان “موازين- إيقاعات العالم”، الذي تم إحداثه سنة 2001، حدثا لا يمكن تفويته من قبل عشاق الموسيقى في المغرب. فمع حضور أكثر من مليوني متفرج في كل دورة من دوراته الأخيرة، يعتبر هذا المهرجان ثاني أكبر حدث ثقافي في العالم.

ويقدم مهرجان موازين، الذي يتم تنظيمه كل سنة لمدة تسعة أيام، برنامجا غنيا يجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية، مما يجعل مدينتي الرباط وسلا مسرحا للقاءات استثنائية بين الجمهور وأبرز الفنانين، ويخصص أزيد من نصف برمجته للمواهب الوطنية.

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