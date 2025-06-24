كل ما تريدون معرفته عن حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - وسط أجواء من الترقب والحماس، بدأت الاستعدادات على قدمٍ وساق لحفل زفاف الملياردير جيف بيزوس والصحفية السابقة لورين سانشيز الذي يترقبه الملايين حول العالم. وعلى الرغم من أن الثنائي- اللذين ارتبطا منذ أكثر من ست سنوات، ومخطوبين منذ مايو 2023- حاولا إخفاء معلومات حفل الزفاف، إلا أن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالحدث أصبحت معروفة للجميع.

من اختيار الموقع الفخم، إلى تفاصيل الديكور الفاخرة، وقائمة الضيوف التي تضم مشاهير ونجوماً.. إليكم في الموضوع التالي كل ما يخص الزفاف المرتقب وتفاصيله وفقاً لموقع Daily Mail.

موعد ومكان حفل الزفاف

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على الرغم من الغموض الذي يُحيط بموعد حفل الزفاف وعدم الإفصاح عنه بشكلٍ رسمي، إلا أنه وردت تقارير صحفية تُشير إلى أن الزفاف سيكون في أواخر يوليو، ولكن تم إخفاء الموعد الدقيق إلى حدٍ كبير. كان يُعتقد سابقاً أن حفل الزفاف سيُقام بين 24 و29 يونيو. لكن مصادر أفادت بأن الزوجين حددا يوم 27 يونيو موعداً للزفاف، مع إقامة احتفالات أصغر قبله وبعده.

أما بالنسبة لمكان الحفل، فهو معروف للجميع أنه سيكون في مدينة فينيسيا الإيطالية، ولكن لم تتوفر معلومات مؤكدة حول مكان الزفاف، ولكن أفادت التقارير أن الزوجين استأجرا جزيرة سان جورجيو، وهي جزيرة عريقة في فينيسيا، بالكامل لضيوفهما لمدة ستة أيام.

كان يُعتقد في البداية أن يخت بيزوس الفاخر "كورو" سيشارك في الاحتفالات، ولكن يُعتقد الآن أنه سيرسو بالقرب من كرواتيا، حيث سيستقل الزوجان السعيدان طائرة هليكوبتر إلى فينيسيا.

تكلفة حفل الزفاف

إذا كان خاتم خطوبة شانسيز وحده كلّف 2.5 مليون دولار.. فكم سيبلغ حفل الزفاف؟ نقل موقع Daily Mail أن مجلة BRIDES أفادت أن الزوجين أنفقا حوالي 10 ملايين دولار على حفل الزفاف- أي حوالي 50 ألف دولار لكل ضيف.

سيغادر كل ضيف حاملاً معه حقيبة هدايا خاصة، بما في ذلك أوانٍ زجاجية خاصة من تصميم المصممة لاجونا بي. كما وردت تقارير تفيد بإيقاف رحلات التاكسي المائي والجندول مؤقتاً لحفل الزفاف، وأن جميع موانئ اليخوت التسعة في المدينة محجوزة.

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ضيوف حفل الزفاف

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لم يتم الإعلان عن قائمة رسمية ونهائية لضيوف الحفل، ولكن ترددت الأقاويل عن في حضور أقل بقليل من 200 ضيف في الحفل. لكن هناك بعض المشاهير الذين يُتوقع حضورهم منهم كريس جينر، كيم كارداشيان، إيفا لونغوريا، كاتي بيري، جيسيكا ألبا، إلسا ماري كولينز، بيل جيتس، وربما حتى أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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