سكارليت جوهانسون تتحدث عن رأي ابنتها بأحدث أفلامها Jurassic World Rebirth

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - تشهد الفترة الحالية عرض أحدث أفلام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وهو فيلم "Jurassic World Rebirth" والذي يُعد الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Jurassic Park". وعلى الرغم من النجاح وشهرتها الكبيرة إلا أن جوهانسون تسعى دوماً لقضاء وقت كبير مع عائلتها وبشكلٍ خاص أبنائها.

سكارليت جوهانسون تتحدث عن ابنتها والأمومة في حياتها

وخلال العرض الخاص لفيلم "Jurassic World Rebirth" تحدثت سكارليت جوهانسون عن رد فعل ابنتها "روز"، التي تبلغ من العمر 10 سنوات حينما رأت الفيلم، مؤكدة بأن ابنتها تُشاركها نفس الحب والشغف تجاه السينما وبأنها كانت متحمسةً للغاية لمُشاهدة الفيلم.

وأكدت النجمة خلال تصريحاتها لـ"E news" بأن ابنتها روز مُحبة للديناصورات بدرجة كبيرة ودوماً ما كانت تسألها عن موعد عرض الفيلم، حيث إنها أحبت الأجزاء السابقة منه وتعتقد بأنها ستُحب الجزء الجديد أيضاً.

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كما تحدثت سكارليت أيضاً خلال اللقاء عن حياة الأمومة وكيف توازن بينها وبين عملها كممثلة، موضحة بأنها تسعى دوماً لمشاركة ابنتها في بعض جوانب مسيرتها المهنية بطريقة تناسب عمرها، وأكدت بأن فيلم "Jurassic World Rebirth" يحمل طابعاً عائلياً يجعله فيلماً مُمتعاً للأطفال والكبار على حدٍ سواء، وهذا ما جعلها مُتحمسةً لمشاركة هذا العمل مع ابنتها.

تفاصيل فيلم "Jurassic World Rebirth"

يُذكر أنه من المُنتظر طرح فيلم "Jurassic World Rebirth" في يوليو القادم، وتدور أحداثه بعد مرور خمس سنوات على أحداث فيلم "Jurassic World Dominion" وهو آخر جزء تم عرضه من سلسلة أفلام " Jurassic Park"، حيث تبدأ رحلة استكشافية جديدة للمناطق الاستوائية المعزولة لمعرفة المعلومات عن ثلاثة مخلوقات ضخمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

ويأتي فيلم "Jurassic World Rebirth" من إخراج جاريث إدواردز ويُشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم سكارليت جوهانسون، جوناثان بيلي، مانويل جارسيا رولفو، إد سكرين.

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