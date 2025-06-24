يولاندا حديد تُدافع عن نشر صورة حفيدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - دافعت يولاندا حديد والدة عارضة الأزياء الأمريكية والعالمية جيجي وبيلا حديد عن قرارها بنشر صورة حفيدتها البالغة من العمر 4 سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يولاندا حديد تؤكد أن صورة حفيدتها كانت بلحظة عائلية مُميزة

وجاء دفاع يولاندا حديد بعد أن أثارت صورة حفيدتها التي نشرتها، جدلاً بين مُتابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل عدد كبير منهم عن مدى صحة هذا القرار بنشر صورة لابنة جيجي حديد وزين مالك.

وقد أوضحت يولاندا حديد أن الصورة التي نشرتها كانت بهدف الاحتفال بلحظة عائلية مميزة، كما أكدت أنها دوماً تحرص على احترام خصوصية حفيدتها ولم تكن تقصد أي إثارة للجدل، فهم عائلة تهتم بالخصوصية، ولكنهم أحياناً ما يشاركون لحظاتهم الخاصة، بحسب تصريحاتها لـ"E news".

يُمكنكم قراءة: رغم توتر العلاقات.. جيجي حديد تحتفل بيوم ميلاد ابنتها في وجود زين مالك

كما أضافت يولاندا حديد أنها تُنسق مع ابنتها جيجي وزوجها زين مالك ما يتم نشره عن الحفيدة، وبأن أي محتوى يتعلق بالطفلة يتم التعامل معه بحساسية وحرص شديدين، واختتمت تصريحاتها بأن الصورة التي أثارت الجدل لم تُظهر وجه حفيدتها بل كانت لقطة عفوية تعكس لحظة سعيدة خلال تجمع عائلي.

وجاءت تصريحات يولاندا حديد الأخيرة لتوضيح موقف العائلة، والتأكيد على أن أي مشاركة تهدف إلى نشر السعادة وليس التعدي على خصوصية الطفلة.

جيجي حديد لم تُصدر أي تعليق على الجدل المُثار

وعلى جانبٍ آخر، لم تصدر جيجي حديد من جانبها أي تعليق مباشر حول الأمر المُثار، إلا أن مصادر مقربة من عارضة الأزياء أكدت أنها وزوجها زين مالك يعملان باستمرار على حماية خصوصية ابنتهما، مع السماح بمشاركة بعض اللحظات العائلية بشكلٍ محدود ومدروس.

يُذكر أن عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد والتي تبلغ من العمر 29 عاماً وزوجها زين مالك البالغ من العمر 32 عاماً، يحرصان دوماً على إبقاء حياة ابنتهما بعيدة عن الأضواء ونادراً ما يُشاركان صوراً لها، مُفضلين الحفاظ على طفولتها بعيداً عن الشهرة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».