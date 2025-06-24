مابين السينما والدراما.. معتصم النهار يسجل حضوره على الساحة الفنية المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - قرر النجم السوري معتصم النهار الابتعاد عن البيئة الشامية في أعماله الفنية، والاتجاه نحو الساحة المصرية، ليسجل حضوره عليها لأول مرة منذ انطلاقته الفنية، فهو لم يكتف بالتواجد بعمل فني واحد بل حرص على التنوع والمشاركة في أكثر من عمل سواء درامي أو سينمائي. وعن تفاصيل تلك الأعمال هذا ماسوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.

معتصم النهار يطرق أبواب الدراما المصرية عبر "أنا أنت..أنت مش أنا"

في أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، يستعد الفنان السوري معتصم النهار للظهور على الشاشة المصرية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "أنا أنت.. أنت مش أنا"، الذي انطلق تصويره مؤخراً ويجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين.

العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، ويتناول ظواهر العصر الرقمي، مثل الميتافيرس وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدي اللهجة المصرية

هذا المسلسل جعل النجميدخل في تحدٍ من نوعٍ خاص، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع اللهجة المصرية التي سوف يتحدث بها خلال أحداث المسلسل، إلا أنه عبَّر عن حماسه الشديد لهذا التحدي، إذ قال في لقاءٍ سابق له مع كاميرا ET بالعربي أنه يخضع حالياً لتدريبات مكثفة على اللهجة المصرية، مشيراً إلى أنه ما زال في مرحلة التأقلم مع استخدامها في الحوار اليومي، وهو ما يشكل له تحدياً كبيراً على المستوى الشخصي والمهني.

ورغم قلقه من إتقان اللهجة، أكد النهار أن موافقته على العمل لم تأتِ فقط من رغبته في التواجد الفني داخل مصر، بل بسبب اقتناعه بقوة النص وخصوصية موضوعه. ويخوض معتصم النهار بطولة العمل إلى جانب الفنانة ميرنا نور الدين.

معتصم النهار يتأهب لأول ظهور سينمائي في مصر بفيلم "حين يكتب الحب"

لا يكتفي النجم السوري معتصم النهار باقتحام الدراما المصرية، بل يستعد أيضاً لتسجيل أول حضور له في السينما المصرية من خلال فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب". ويتواجد النهار حالياً في القاهرة لمتابعة تحضيراته لتصوير الفيلم، الذي يشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، أحمد الفيشاوي، وجميلة عوض.

الفيلم هو التجربة الأولى لمخرجه محمد هاني بعد مجموعة من التجارب كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية، وقدم عدداً من الأفلام القصيرة، و هو الإنتاج الأول بمصر للمنتج نايف عبد الله، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

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حضور لافت

يحافظ النجم السوريعلى حضوره اللافت في المشهد الفني العربي، ويُعد من الأسماء المحبوبة لدى الجمهور المصري والعربي على حدٍّ سواء، إذ تلقى أعماله الدرامية تفاعلاً واسعاً وإشادات من النقاد والمشاهدين على حدٍّ سواء. نجح النهار في ترسيخ مكانته كممثل موهوب ومتجدد، يجمع بين الوسامة والأداء المقنع، ما جعله واحداً من أبرز نجوم الشاشة خلال السنوات الأخيرة.

يُشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها " النهار" كان مسلسل" نفس" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، إذ تقاسم دور البطولة مع النجمة اللبنانية دانييلا رحمة مسلسل "نفس" من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، ويُعَد نافذة على قضايا الحب والتضحيات العاطفية، وكيف تؤثر الصراعات النفسية والاجتماعية في شخصياته.

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