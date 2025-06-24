فريدة سيف النصر تطالب بمنع ظهور لايفات الفنانين على تيك توك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - انتقدت الفنانة فريدة سيف النصر ظهور الفنانين والمشاهير على تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، معتبرة أن هذا الأمر يسيء لهم ويقلل من مكانتهم الفنية.

فريدة سيف النصر تنتقد مستخدمي تيك توك

كتبتمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قالت فيه: "كلام مهم لكل المحترمين...الحكومه فين الناس اللي قلبوها تسول عاللايفات في منصات لها العجب، في حكومه تربي بقي علشان كده كتيييييير كل قذارات الدنيا منشوره دوول مايجوش مليون دي مش مصر".

وتابعت حديثها موجهه رسالتها لمشاهير الوسط الفني قائلة: "أما الزملاء المشهورين بقي ياسيادة نقيبنا خد بالك مننا شويه، الكارثه المصيبه في اللي عندهم شهره وفلوس وكل حاجه وبيقللوا من نفسهم في فيديوهات رخيصه كلها حركات وايماءات وقرف فين رقبتك".

ووجهت رسالة خاصة لنقيب المهن التمثيلية قائلة: "يا دكتور اشرف الفنان الاصيل لو هايجوع مابيقللش من نفسه وكرامته ولا يخللي اللحمه معروضه بره الجزاره كل الذباب واقف عليها وكتير خدوا كتير واشتروا بلاوي احنا فين هنا..كده ماينفعش".

جاء منشور فريدة سيف النصر بعد زيادة عدد المقاطع المصورة التي يظهر فيها نجوم ومشاهير من الوسط الفني ابتعدوا عن الأضواء بهدف الربح، وأيد عدد كبير من متابعيها رأيها خاصةً وأن هؤلاء النجوم يظهرون في مقاطع مصورة لا علاقة لها بالتمثيل.

مسلسل "العتاولة"

شاركتفي مسلسل "العتاولة" في رمضان 2024، مع نخبة من النجوم نذكر من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، هدى الأتربي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، وغيرهم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

تدور قصة مسلسل العتاولة حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" مجرمين محترفين وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكن ينشأ صراع دموي بين الشقيقين ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.

يمكنكم متابعة فريدة سيف النصر تتعرض للسرقة على واتس آب.. ما القصة؟

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