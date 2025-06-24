ما سر اختيار سلمى أبو ضيف اسم "صوفيا" لابنتها؟ اعرفوا الإجابة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - كشفت سلمى أبو ضيف عن سر تسمية ابنتها "صوفيا"، وقالت إن الاسم من اختيار زوجها إدريس، واقترح عليها الاسم لتشابهه مع اسم والدتها "صفاء القلوب"، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC ".

ما هو سبب اختيار سلمى أبو ضيف لاسم ابنتها "صوفيا"؟

قالت: "إدريس من اختار اسم، فأنا أمي اسمها "صفاء القلوب"، فقال لييشبه اسم صفاء، وأنا عجبني الاسم لأنه جاي من التصوف، وهي اسمها مركب "صوفيا مونيك" ومونيك على اسم جدته من ناحية والدته"، وتابعت سلمى أبو ضيف: "هو اسم لذيذ ومعناه حلو أوي، وهو اسم يوناني"، وأوضحت أن شعورها بعد الولادة كان مختلفاً عند ملامسة ابنتها لها في أول مرة، كانت تشعر بسعادة عارمة، موضحة أنها كانت متخوفة من إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة، وكانت تدعو كثيراً حتى لا تمر بهذه التجربة، خاصةً أنها مرت بتجارب اكتئاب من قبل وتعرف صعوبة الأمر؛ قائلة: "أنا وعدت جوزي أني مدخلش في الحتة دي وخاصةً إني مريت بها أول ثلاثة أشهر حمل، ودعوت ربنا كتير أني مدخلش في المرحلة دي"، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على ألا تقع في هذه الأزمة مجدداً، وشعرت فقط بالخوف والتوتر بعد الولادة، موضحة أن والدتها قدمت لها العديد من النصائح والتي ساعدتها في تجاوز هذه المشاعر بعد الولادة.

الجدير بالذكر أن سلمى أبو ضيف أعلنت عن اسم طفلتها الأولى بطريقة مختلفة، فلم تتبع الطرق المعتادة للكثير من النجوم والنجمات للكشف عن أسماء أطفالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، إذ أضافت سلمى أبو ضيف إلى حسابها الرسمي على إنستغرام لقب "أم صوفيا" بجانب مهنتها كممثلة.

ووقتها تفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذا الخبر، وقدموا لها التهاني بميلاد طفلتها الأولى وتمنوا لها حياة هادئة ومميزة مع عائلتها.

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انتعاشة فنية لسلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تخوض تجربة البطولة في الدراما مجدداً

تعيش الفنانةانتعاشة فنية كبيرة بعد الإجازة التي حصلت عليها خلال الأشهر الماضية نظراً لظروف زوجها وحملها وولادتها، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ15 حلقة تبدأ تصويره قريباً، ويأتي ذلك بعد أيام من تعاقدها على المشاركة في فيلم "إذما" بمشاركة أحمد داود.وتخوضتجربة البطولة مجدداً في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم "بنج كلي" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح الذي قدمت معه مسلسلها الأخير "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم دراما رمضان 2024، ومن المُقرر بدء تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وفي السياق نفسه تستعد سلمى أبو ضيف لبدء تصوير فيلم "إذما" الذي يجمعها بالفنان أحمد داود في السينما بعدما تعاونا في الدراما خلال مسلسل "زينهم" العام قبل الماضي، والفيلم مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".

كما تتعاون سلمى أبو ضيف مع الروائي والسيناريست محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

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