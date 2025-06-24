جون سينا بإعتراف ساخر ومثير للجدل

ميرنا وليد - بيروت - أحدث نجم المصارعة الأميركي جون سينا جدلا كبيرا بين الجمهور بعد حديثه عن طبيعة الضرب الذي يقوم به تجاه منافسيه في المصارعة، قائلا: "لم أضرب أي احد بشكل حقيقي لمدة 25 سنة".



على صعيد آخر وفي اعتراف صريح، تحدث جون سينا عن تعرضه لتنمّر متواصل من جمهور WWE بسبب شكل شعره، ما دفعه لاتخاذ قرار بزراعة الشعر. وقال خلال ظهوره في برنامج The Pat McAfee Show على قناة ESPN: "نقلت الشعر من الجوانب وزرعته في الأعلى.. نعم، أنتم دفعتوني لهذا".