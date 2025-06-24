إعترافات "غير تقليدية" من تامر حسين .. فما علاقة السياسة؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الشاعر والملحن المصري تامر حسين عن رؤيته العميقة لمكانة الفن مقارنة بعالم السياسة، مؤكدًا أنه لطالما آمن بأن الفن أرقى وأنقى من السياسة بملايين المرات.



وعلق حسين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً :"طول عمرى شايف ومأمِن إن الفن أرقىّ وأنقىّ من السياسة بمليون مرة، الفن فيه أخذ وعطا وتأثيره أسرع وأصدق، أما السياسة فالحقيقة ما بتبانش غير بعد وقت، تفهم مين مع مين وعلى مين؟ ومفيش توقعات، ومليانة مرواغات."

واختتم بقوله :"الفن يسعد، والسياسة تُكئب وتُحبط".