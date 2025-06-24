أحمد سعد يمازح هالاند.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:51 صباحاً - في لقطة غير متوقعة، تفاعل النجم أحمد سعد مع قيام لاعب نادي مانشستر سيتي "هالاند" باستخدام أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده" في أحد منشوراته على "إنستغرام". هذا التفاعل السريع من سعد أضفى أجواء من الطرافة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى جمهوره إعجابه بالطريقة العفوية التي علق بها.

أحمد سعد يطالب هالاند بتحقيق هذا الشيء

سكرين شوت من خاصية " الاستوري" التابعة لحساب أحمد سعد على انستغرام

أحمد سعد يستعد لطرح الأغنية الدعائية لفيلم روكي الغلابة

سرعان ما شارك أحمد سعد صورة من منشور "" عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب ممازحاً: "أخي.. كان لازم تعملي منشن وأنت بتستخدم أغنيتي، هكذا يتعامل العظماء مع بعضهم!"، التعليق الذي كتبه "" يدل على ماحققته أغنيته من نجاح كبير تخطت حدودها المحلية لتحقق أصداء عالمية.على جانبٍ آخر، يستعد الفنانلطرح الأغنية الدعائية لـ فيلم "روكي الغلابة" بمشاركة بطلة العمل الفنانة دنيا سمير غانم، والذي من المقرر طرحه ضمن أفلام الصيف بالفترة المقبلة، ويعد التعاون الأول بينهما.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول فتاة ريفية قوية تجسدها دنيا سمير غانم، تعمل كحارسة شخصية (بودي جارد) لرجل أعمال يُدعى «تايسون» الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، الفتاة تمارس رياضة الملاكمة، ما يضعها في مواقف غير معتادة لطبيعة بيئتها، ويبدأ بينهما مشوار مليء بالمفارقات الكوميدية والدرامية.

أحمد سعد يكشف تفاصيل نجاته من حادث سير

وخلال اليومين الماضيين، كشف الفنانعن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته الجديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر". وأوضحأنه كان بصحبة أولاده لحظة وقوع الحادث، وقد اصطدمت به شاحنة نقل، ما أدى إلى تضرر السيارة بشكلٍ كبير.

وأشار سعد إلى أن السيارة لم تكن قد رُقِّمت أو خضعت للتأمين بعد خروجها من المعرض، مؤكداً أن الحادث وقع في اليوم نفسه. وأضاف: "أشعر أن ما حدث هو اختبار من الله بعد عودتي من أداء مناسك الحج"، في تعبير عن امتنانٍ للنجاة وسلامة.

أحدث ألبومات أحمد سعد

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يُشار إلى أنتألق في بداية العام وطرح ألبوم مميز مكون من 9 أغاني تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمهامستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكلٍ مختلف. جاء من أغاني الألبوم الجديد "حبيبنا" التالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

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